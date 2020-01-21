Ситуация на Донбассе: боевики обстреляли позиции Объединенных сил из запрещенных минометов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. За сутки боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня - позиции Объединенных сил обстреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
“В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия”, — говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, один обстрел по позициям открывался в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно: рядом с Красногоровкой — из стрелкового оружия.
“Один вражеский обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки ”Север“, а именно:
вблизи Зайцевого — со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также противник выпустил 4 мины из минометов калибра 82 мм”, - говорится в сообщении.
Сегодня, 21 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, добавили в пресс-центре.
Напомним, 20 января в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.