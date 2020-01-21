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Ситуація на Донбасі: бойовики обстріляли позиції Об’єднаних сил із заборонених мінометів

Київ • УНН

 • 17645 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Упродовж доби бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню - позиції Об'єднаних сил обстріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.

Ситуація на Донбасі: бойовики обстріляли позиції Об’єднаних сил із заборонених мінометів

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

За даними пресцентру, один обстріл по позиціям відкривався у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: поруч з Красногорівкою – зі стрілецької зброї.

"Один ворожий обстріл було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
поблизу Зайцевого – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а також противник випустив 4 міни з мінометів калібру 82 мм", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 21 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає, додали у пресцентрі.

Нагадаємо, 20 січня внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.

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