Ситуація на Донбасі: бойовики обстріляли позиції Об’єднаних сил із заборонених мінометів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Упродовж доби бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню - позиції Об'єднаних сил обстріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.
"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
За даними пресцентру, один обстріл по позиціям відкривався у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: поруч з Красногорівкою – зі стрілецької зброї.
"Один ворожий обстріл було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
поблизу Зайцевого – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а також противник випустив 4 міни з мінометів калібру 82 мм", - йдеться у повідомленні.
Сьогодні, 21 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає, додали у пресцентрі.
Нагадаємо, 20 січня внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.