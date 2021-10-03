Ситуация на Донбассе: боевики дважды нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. С начала текущих суток в зоне проведения ООС зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на вечернюю сводку пресс-центра ООС.
Цитата
“С начала этого периода русско-оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
“Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм”, — отмечается в сообщении.
Отмечается, что потерь среди украинских военнослужащих нет.
Украинские военные открывали огонь, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить огневую активность.
Дополнение
За прошедшие сутки, 2 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.