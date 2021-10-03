Ситуація на Донбасі: бойовики двічі порушили "режим тиші"

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. З початку поточної доби у зоні проведення ООС зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Про це УНН повідомляє з посиланням на вечірнє зведення пресцентру ООС.

Цитата

“Від початку цієї доби російсько-окупаційні війська 2 рази порушили режим припинення вогню, 1 з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що в напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

“Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм”, — зазначається в повідомленні.

Наголошується, що втрат серед українських військовослужбовців немає.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити вогневу активність.

Доповнення

Протягом минулої доби, 2 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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