ООС: бойовики 11 разів порушували “режим тиші”, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Протягом минулої доби, 2 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це УНН повідомили у штабі ООС.
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Біля Новозванівки ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл наших позицій з мінометів калібру 120 мм, артилерії калібру 122 мм та ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу Мар’янки найманці застосували міномети калібру 120 мм та 82 мм. В бік станиці луганської окупанти відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу.
Поблизу Золотого-4 ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та підствольних гранатометів. В районі Світлодарськапротивник здійснив щільний обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Позиції наших захисників поблизу Зайцевого потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
В напрямку Нью-Йорка російсько-окупаційні війська вели вогонь із мінометів калібру 82 мм. Обстріли зі стрілецької зброї найманці здійснили в районі населених пунктів Новоселівка Друга, Новотошкінське та Новолуганське.
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“Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.
Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — середньої важкості”, — інформують у штабі бойовиків.
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