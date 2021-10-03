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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 109751 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 106441 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 105572 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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ООС: боевики 11 раз нарушали "режим тишины", есть раненый

Киев  •  УНН

 • 23641 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. За прошедшие сутки, 2 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. Об этом УНН сообщили в штабе ООС.

Детали

У Новозвановки враждебные вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел наших позиций из минометов калибра 120 мм, артиллерии калибра 122 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Марьянки наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм. В сторону станицы Луганской оккупанты открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Золотого-4 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов. В районе Светлодарська противник совершил плотный обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позиции наших защитников вблизи Зайцев попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов.
В направлении Нью-Йорка российско-оккупационные войска вели огонь из минометов калибра 82 мм. Обстрелы из стрелкового оружия наемники совершили в районе населенных пунктов Новоселовка Вторая, Новотошкинське и Новолуганское.

Цитата

“Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения. Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — средней тяжести ”, - информируют в штабе боевиков.

Напомним

Командир воинской части получал “откаты” за надбавки бойцам ООС.

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