Ситуация действительно сложная: эксперт о помощи США для Украины

Ситуация с помощью США для Украины сейчас действительно сложная. Однако визит Президента Владимира Зеленского и украинской делегации в США - это очень позитивный сигнал. Об этом журналисту УНН рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев и добавил, что в США есть лоббисты, которые готовы поддерживать Киев.

"Ситуация действительно сложная. Мы видим, что украинская тема стала частью внутренней политической борьбы между партиями. Мы видим достаточно значительное политиканство на этом фоне и нужно понимать, что это будет продолжаться и во многом даже усиливаться. Единственное, что может это прервать, если Украина все же получит временный пакет поддержки, тот который сейчас предлагается администрацией Байдена", - сказал Краев.

Он отметил, что это откроет возможность более спокойно пережить Украине период перед принятием Федерального бюджета.

"Конечно вопрос, будет ли в Федеральном бюджете также помощь Украине, потому что если будет распределена значительная сумма во временный пакет, то захотят ли республиканцы, если более узко говорить, трамписты, голосовать за дополнительную поддержку Украины в рамках Федерального бюджета", - сказал Краев.

Он отметил, что для Украины сейчас важно, чтобы пакет анонсированной помощи Конгресс США поддержал до Рождества.

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"Так или иначе для нас сейчас ключевой вопрос, чтобы консервативные республиканцы, демократы, все кто говорил, что возможно принять пакет помощи до Рождества, чтобы действительно это стало возможным, чтобы действительно этот пакет был принят. И тогда, любые возможные проблемы для нас действительно уменьшаются", - рассказал Краев.

Эксперт отметил, что визит Президента Украины Владимира Зеленского и украинской делегации в США - это очень позитивный сигнал.

"Действительно очень хорошо, что сейчас есть визит Зеленского в США, очень хорошо, что наши делегации стали активнее ездить. То есть, есть вопросы по их составу, есть вопросы относительно того, как они формируются, что они не совсем репрезентативны в плане парламентских партий, в плане конкретных министерств, но в целом сама идея, что Украина более представлена, что об Украине говорят украинскими голосами и без нас не решаются вопросы, которые нас касаются - это, в принципе, очень позитивный сигнал и нам нужно в этом же плане продолжать", - отметил Краев.

Кроме того, Краев сообщил, что по данным его источников, известно, что в США есть лоббисты, бизнес, которые готовы поддерживать Украину.

"Конечно идеально было бы привлекать лоббистов, дополнительные какие-то наши источники информационного влияния, но, я думаю, это и так делается, просто это как всегда не публичная часть работы. Из моих источников мне известно, что действительно есть лоббисты, которые готовы нас поддерживать, есть бизнес, есть диаспора наша, которая продолжает с нами работать, то есть на самом деле широкий объем информационной работы делается. Это пока тот максимум, который мы можем себе позволить. Все остальное уже касается внутриамериканской тематики, которая решается либо кулуарно, либо во время официальных визитов", - рассказал Краев.

Дополнение

В Сенате США заблокировали законопроект о чрезвычайных расходах по предоставлению миллиардов долларов помощи в сфере безопасности Украине и Израилю, поскольку республиканцы настаивали на своих требованиях по усилению мер контроля за иммиграцией на границе США с Мексикой.

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявляла, что сенат США повторно внесет на голосование законопроект о чрезвычайной помощи Украине.