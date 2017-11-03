Сытник отметил несоответствующее качество "рюкзаков Авакова"

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 57365 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 124865 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106018 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108635 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107156 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100296 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105204 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102512 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 145646 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116370 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Актуальное
Сытник отметил несоответствующее качество "рюкзаков Авакова"

Сытник отметил несоответствующее качество "рюкзаков Авакова"

Киев  •  УНН

 • 7710 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Материал рюкзаков, по закупкe которых для МВД ведется расследование, неустойчивый и пожароопасный, а вставленные в него трубки при определенной нагрузке давят на спину бойцов. Об этом заявил директор НАБУ Артем Ситник в пятницу во время ответа на вопрос на слушаниях в парламентском комитете по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, передает корреспондент УНН.

По его словам, кустарным способом были изготовлены рюкзаки, "стоимость которых составляет 550 грн". По заключению экспертизы, сообщил директор НАБУ, материал рюкзаков "неустойчивый, пожароопасный, вставлены трубки, которые при определенной нагрузке, давят на спину бойцов".

Он назвал схему "дела рюкзаков" очень простой.

"Некоторые люди красивее схемы придумывали", - добавил А.Ситник.

Напомним, 31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении. Впоследствии стало известно, что подозрение объявили и третьему задержанному в этом деле. Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.

Всем трем избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

 

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