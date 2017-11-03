Сытник отметил несоответствующее качество "рюкзаков Авакова"

По его словам, кустарным способом были изготовлены рюкзаки, "стоимость которых составляет 550 грн". По заключению экспертизы, сообщил директор НАБУ, материал рюкзаков "неустойчивый, пожароопасный, вставлены трубки, которые при определенной нагрузке, давят на спину бойцов".

Он назвал схему "дела рюкзаков" очень простой.

"Некоторые люди красивее схемы придумывали", - добавил А.Ситник.

Напомним, 31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении. Впоследствии стало известно, что подозрение объявили и третьему задержанному в этом деле. Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.

Всем трем избрана мера пресечения в виде личного обязательства.