Ситник вказав на невідповідну якість "рюкзаків Авакова"

З його слів, кустарним способом було виготовлено рюкзаки, "вартість яких складає 550 грн". За висновками експертизи, повідомив директор НАБУ, матеріал рюкзаків "нестійкий, пожежонебезпечний, вставлені трубки, які, при певному навантаженні, тиснуть на спину бійців".

Він назвав схему "справи рюкзаків" дуже простою.

"Деякі люди красивіші схеми вигадували", - додав А.Ситник.

Нагадаємо, 31 жовтня двом затриманим у справі "рюкзаків Авакова" повідомили про підозру. Згодом стало відомо, що підозру оголосили і третьому затриманому в цій справі. Одним із них став син голови МВС Арсена Авакова Олександр.

Усім трьом обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.