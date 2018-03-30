Сытник отчитался: 1,6 млн грн зарплаты, авто за 800 тысяч, земля в Крыму

Также Сытник задекларировал 1,605 млн грн заработной платы, полученной на основном месте работы в течение 2017 года. На банковских счетах у него размещено 20 тыс. дол. Жена Сытника Анна задекларировала 105 тысяч гривен зарплаты за доход от занятия независимой профессиональной деятельностью.

Также в документе указаны квартира общей площадью 82,6 кв. м стоимостью 295 тыс. 708 грн в Броварах и земельный участок площадью 416 кв. м (отмечено, что земельный участок декларирует жена) в Севастополе.

Напомним, ранее Сытник задекларировал 903 тыс. 914 грн заработной платы в НАБУ за 2015 год. Тогда в декларации был указан легковой автомобиль Hyundai Elantra 2012 выпуска стоимостью 178 тыс. 100 грн, что находилось в ином праве пользования директора НАБУ.