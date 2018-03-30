Ситник прозвітував: 1,6 млн грн зарплати, авто за 800 тисяч, земля в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У 2017 році директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник придбав автомобіль KIA Sportage вартістю 802 тисячі гривень. Про це йдеться у декларації Ситника за 2017 рік, повідомляє УНН.
Також Ситник задекларував 1,605 млн грн заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи протягом 2017 року. На банківських рахунках у нього розміщено 20 тисяч дол. Дружина Ситника Ганна задекларувала 105 тисяч гривень зарплати за дохід від зайняття незалежною професійною діяльністю.
Також у документі вказані квартира загальною площею 82,6 кв. м вартістю 295 тис. 708 грн у Броварах та земельна ділянка площею 416 кв. м (зазначено, що земельну ділянку декларує дружина) у Севастополі.
Нагадаємо, Раніше Ситник задекларував 903 тис. 914 грн заробітної плати у НАБУ за 2015 рік. Тоді у декларації було вказане легкове авто Hyundai Elantra 2012 року випуску вартістю 178 тис. 100 грн, що перебувало в іншому праві користування директора НАБУ.