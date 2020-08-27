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Сытник прокомментировал увольнение Холодницкого: никто не вечен на своих должностях

Киев • УНН

 • 19539 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Глава НАБУ прокомментировал увольнение главы САП Назара Холодницкого и отметил, что никто не вечен на своих должностях. Также он отметил, что это произошло не последовательно. Об этом он заявил в эфире Радио НВ, передает УНН.

Сытник прокомментировал увольнение Холодницкого: никто не вечен на своих должностях

"Никто не вечен на своих должностях, как Холодницкий так и Сытник. Есть определенный срок пребывания на должностях. Он фактически был исчерпан на момент увольнения. И 4 июня Генпрокурор уже делегировала своих представителей в комиссию по отбору антикоррупционного прокурора, четырех представителей. Сегодня я читал, что комитет ВР проголосовал за своих представителей. То есть процедура конкурса началась еще в начале лета. Единственное, что правильно когда это происходит последовательно - заканчивают полномочия, человек уходит, передает дела, новоназначенный прокурор передает дела, то есть не происходит определенных организационных трудностей", - сказал Сытник.

Напомним, Назар Холодницкий уволился с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры по собственному желанию.

Украинские Национальные Новости

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