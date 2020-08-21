Холодницький звільнився з посади керівника САП

Так, Холодницький опублікував наказ Генерального прокурора, у якому йдеться про "звільнення Назара Холодницького з посади заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з 21 серпня 2020 року у зв'язку з поданням заяви про звільнення з посади за власним бажанням".

"Сьогодні можу із впевненістю сказати про те, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України виконають свою місію. Я дякую своєму колективу за відданість справі, чесніть та непідкупність – ми гідно виконуємо свою роботу. У діяльності САП були також злети та падіння, розчарування… це природній процес… Однак у найтяжчі періоди ми залишалися єдиною командою, тому я дякую кожному з Вас за підтримку. 14 років я віддав прокуратурі, з яких 5 років свого життя я повністю присвятив САП, про що не шкодую жодного дня…" - прокоментував сам Холодницький.

Додамо, Холодницький 30 листопада 2015 року був призначений заступником Генерального прокурора України – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.