Ситник прокоментував звільнення Холодницького: ніхто не вічний на своїх посадах

"Ніхто не вічний на своїх посадах, як Холодницький так і Ситник. Є певний строк перебування на посадах. Він фактично був вичерпаний на момент звільнення. І 4 червня Генпрокурор вже делегувала своїх представників у комісію по відбору антикорупційного прокурора, чотирьох представників. Сьогодні я читав, що комітет ВР проголосував за своїх представників. Тобто процедура конкурсу розпочалася ще на початку літа. Єдине, що правильно коли це відбувається послідовно – закінчують повноваження, людина йде, передає справи, новопризначений прокурор передає справи, тобто не відбувається певних організаційних труднощів”, - сказав Ситник.

Нагадаємо, Назар Холодницький звільнився з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за власним бажанням.