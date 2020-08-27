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Ситник прокоментував звільнення Холодницького: ніхто не вічний на своїх посадах

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Голова НАБУ прокоментував звільнення голови САП Назара Холодницького та зазначив, що ніхто не вічний на своїх посадах. Також він зазначив, що це відбулося не послідовно. Про це він заявив в ефірі Радіо НВ, передає УНН.

Ситник прокоментував звільнення Холодницького: ніхто не вічний на своїх посадах

"Ніхто не вічний на своїх посадах, як Холодницький так і Ситник. Є певний строк перебування на посадах. Він фактично був вичерпаний на момент звільнення. І 4 червня Генпрокурор вже делегувала своїх представників у комісію по відбору антикорупційного прокурора, чотирьох представників. Сьогодні я читав, що комітет ВР проголосував за своїх представників. Тобто процедура конкурсу розпочалася ще на початку літа. Єдине, що правильно коли це відбувається послідовно – закінчують повноваження, людина йде, передає справи, новопризначений прокурор передає справи, тобто не відбувається певних організаційних труднощів”, - сказав Ситник.

Нагадаємо, Назар Холодницький звільнився з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за власним бажанням.

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