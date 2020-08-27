Ситник прокоментував звільнення Холодницького: ніхто не вічний на своїх посадах
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Голова НАБУ прокоментував звільнення голови САП Назара Холодницького та зазначив, що ніхто не вічний на своїх посадах. Також він зазначив, що це відбулося не послідовно. Про це він заявив в ефірі Радіо НВ, передає УНН.
"Ніхто не вічний на своїх посадах, як Холодницький так і Ситник. Є певний строк перебування на посадах. Він фактично був вичерпаний на момент звільнення. І 4 червня Генпрокурор вже делегувала своїх представників у комісію по відбору антикорупційного прокурора, чотирьох представників. Сьогодні я читав, що комітет ВР проголосував за своїх представників. Тобто процедура конкурсу розпочалася ще на початку літа. Єдине, що правильно коли це відбувається послідовно – закінчують повноваження, людина йде, передає справи, новопризначений прокурор передає справи, тобто не відбувається певних організаційних труднощів”, - сказав Ситник.
Нагадаємо, Назар Холодницький звільнився з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за власним бажанням.