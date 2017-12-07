Сытник о конфликте с ГПУ: речь идет о выживании коррупционной элиты

"Я чувствовал, что рано или поздно будет такой взрыв и будет такая контратака, которая фактически будет перечеркивать последние три года, которые произошли в Украине, перечеркивать те реформы, которые были начаты, перечеркивать возможное международное сотрудничество. Такое сопротивление было ожидаемым", - сказал глава НАБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ФБР предоставило заявление о связях с НАБУ, САП - документ

Сытник отметил, что в НАБУ меньше дел чем в Генпрокуратуре, однако на качество это не влияет.

"Если сравнивать количество дел, то конечно, у нас меньшее количество дел. Если мы говорим о качестве дел, о фигурантах, проходящих по делам, конечно, что Генеральная прокуратура здесь явно не на высоте", - подчеркнул он.

Также он подтвердил, что между властными структура происходит "не распределение полномочий", а речь идет о "выживании коррупционной элиты".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луценко назвал мифом "войну" между ГПУ и НАБУ

"Здесь речь уже не идет о распределении полномочий. Здесь речь идет о выживании коррупционной элиты, что еще раз доказывает, что невозможно расследовать в Украине дела о топ-коррупционерах и не встречать такого сопротивления", - заявил Сытник.

Кроме того, Сытник раскритиковал процедуру возврата 1,5 млрд долларов, которые связывают с Януковичем, и которые были перенаправлены в госбюджет в рамках процедуры специальной конфискации.

"К ним (активам) много вопросов, как они были возвращены. У нас, насколько я помню, три или четыре уголовных производства, которые зарегистрированы на основании решения суда об обстоятельствах возвращения 1,5 миллиарда долларов. На основании какого-то мифического решение Краматорского суда," - сказал Сытник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сытник заявил, что после задержания Авакова-младшего спецслужбы работают против НАБУ

По мнению председателя НАБУ заявления генерального прокурора, также могут осложнить дальнейшее налаживание сотрудничества с ФБР.

"После этого делать какие-то предложения к конструктивному сотрудничеству - очень трудно их воспринимать как истинные. Это реально перечеркивает сотрудничество с нашими стратегическими партнерами. Стратегическими партнерами, которые нас поддерживают, когда мы находимся в состоянии войны. Зачем это делать? Пожалуй, это уже инстинкт выживания доминирует над здравым смыслом", - отметил Сытник.

Также он заметил, что коррупция давно стала транснациональным явлением.

"С ней (коррупцией) невозможно бороться, если нет должного сотрудничества с нашими международными партнерами", - заявил Сытник, отметив, что с некоторыми странами, например Панамой и Кипром, обмен информацией о коррупционных делах еще недостаточный.

Напомним, 3 декабря Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что все агенты НАБУ, которые работают под прикрытием, набранные с нарушением закона и используют контрабандную технику в своей работе.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос двух агентов Национального антикоррупционного бюро, которые провоцировали получение взятки должностным лицом Государственной миграционной службы Украины. У шести работников НАБУ правоохранители провели более 10 обысков.