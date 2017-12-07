Ситник про конфлікт з ГПУ: йдеться про виживання корупційної еліти

"Я відчував, що рано чи пізно буде такий вибух і буде така контратака, яка фактично буде перекреслювати останні три роки, які відбулися в Україні, перекреслювати ті реформи, які були розпочаті, перекреслювати можливу міжнародну співпрацю. Такий спротив був очікуваним," - сказав очільник НАБУ.

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Ситник зауважив, що у НАБУ менше справ аніж у Генпрокуратурі, проте на якість це не впливає.

"Якщо порівнювати кількість справ, то звичайно, у нас менша кількість справ. Якщо ми говоримо про якість справ, про фігурантів, які проходять по справах, звичайно, що Генеральна прокуратура тут явно не на висоті", - наголосив він.

Також він ствердив, що між владними структура відбувається "не розподіл повноважень", а мова йде про "виживання корупційної еліти".

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"Тут мова вже не йде про розподіл повноважень. Тут йдеться про виживання корупційної еліти, що ще раз доводить, що неможливо розслідувати в Україні справи про топ-корупціонерів і не зустрічати такого спротиву", - заявив Ситник.

Крім того, Ситник розкритикував процедуру повернення 1,5 млрд доларів, які пов’язують з Януковичем, і які було перенаправлено в держбюджет в рамках процедури спеціальної конфіскації.

"Щодо них (активів) багато питань, як вони були повернуті. У нас, наскільки я пригадую, три чи чотири кримінальні провадження, які зареєстровані на підставі рішення суду щодо обставин повернення 1,5 мільярда доларів. На підставі якогось міфічного рішення Краматорського суду", - сказав Ситник.

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На думку голови НАБУ заяви генерального прокурора, також можуть ускладнити подальше налагодження співпраці з ФБР.

"Після цього робити якісь пропозиції до конструктивної співпраці – дуже важко їх сприймати як щирі. Це реально перекреслює співпрацю з нашими стратегічними партнерами. Стратегічними партнерами, які нас підтримують, коли ми знаходимося в стані війни. Навіщо це робити? Мабуть, це вже інстинкт виживання домінує над здоровим глуздом," - наголосив Ситник.

Також він примітив, що корупція давно стала транснаціональним явищем.

"З нею (корупцією) неможливо боротися, якщо немає належної співпраці з нашими міжнародними партнерами", - заявив Ситник, зазначивши, що з деякими країнами, наприклад Панамою та Кіпром, обмін інформацією з корупційних справ є ще не достатнім.

Нагадаємо, 3 грудня Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що всі агенти НАБУ, які працюють під прикриттям, набрані з порушенням закону і використовують контрабандну техніку в своїй роботі.

Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України викликала на допит двох агентів Національного антикорупційного бюро, які провокували отримання хабара посадовцем Державної міграційної служби України. У шістьох працівників НАБУ правоохоронці провели більше 10 обшуків.