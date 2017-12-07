Ситник про конфлікт з ГПУ: йдеться про виживання корупційної еліти

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 192986 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 200568 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 331107 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 230381 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 337902 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 218457 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 242455 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 255688 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 247485 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136543 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
1.1 м/с
78 %
751 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Mirage показали себе дуже добре, будемо збільшувати їх кількість – Зеленський

Mirage показали себе дуже добре, будемо збільшувати їх кількість – Зеленський

26 березня, 19:09 • 31319 перегляди
У Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів: росія атакує дронами, палають склади

У Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів: росія атакує дронами, палають склади

26 березня, 19:35 • 43207 перегляди
У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

26 березня, 21:27 • 57552 перегляди
Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

00:00 • 37305 перегляди
Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

00:49 • 32852 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 153583 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 192992 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 331111 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 337906 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 286621 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 103846 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 92685 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 127173 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 144359 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 149575 перегляди
Актуальне
Ситник про конфлікт з ГПУ: йдеться про виживання корупційної еліти

Ситник про конфлікт з ГПУ: йдеться про виживання корупційної еліти

Київ • УНН

 • 24575 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Голова НАБУ Артем Ситник, під час Глобального форуму з повернення активів, отриманих злочинним шляхом, що відбувся в Вашингтоні цього тижня, відреагував на критику в свою адресу, що прозвучала від генерального прокурора України Юрія Луценка з трибуни Верховної Ради, передає УНН з посиланням на Голос Америки.

"Я відчував, що рано чи пізно буде такий вибух і буде така контратака, яка фактично буде перекреслювати останні три роки, які відбулися в Україні, перекреслювати ті реформи, які були розпочаті, перекреслювати можливу міжнародну співпрацю. Такий спротив був очікуваним," - сказав очільник НАБУ. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ФБР надало заяву щодо зв'язків із НАБУ, САП - документ

Ситник зауважив, що у НАБУ менше справ аніж у Генпрокуратурі, проте на якість це не впливає.

"Якщо порівнювати кількість справ, то звичайно, у нас менша кількість справ. Якщо ми говоримо про якість справ, про фігурантів, які проходять по справах, звичайно, що Генеральна прокуратура тут явно не на висоті", - наголосив він.

Також він ствердив, що між владними структура відбувається "не розподіл повноважень", а мова йде про "виживання корупційної еліти".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Луценко назвав міфом "війну" між ГПУ та НАБУ

"Тут мова вже не йде про розподіл повноважень. Тут йдеться про виживання корупційної еліти, що ще раз доводить, що неможливо розслідувати в Україні справи про топ-корупціонерів і не зустрічати такого спротиву", - заявив Ситник.

Крім того, Ситник розкритикував процедуру повернення 1,5 млрд доларів, які пов’язують з Януковичем, і які було перенаправлено в держбюджет в рамках процедури спеціальної конфіскації.

"Щодо них (активів) багато питань, як вони були повернуті. У нас, наскільки я пригадую, три чи чотири кримінальні провадження, які зареєстровані на підставі рішення суду щодо обставин повернення 1,5 мільярда доларів. На підставі якогось міфічного рішення Краматорського суду", - сказав Ситник.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситник заявив, що після затримання Авакова-молодшого спецслужби працюють проти НАБУ

На думку голови НАБУ заяви генерального прокурора, також можуть ускладнити подальше налагодження співпраці з ФБР.

"Після цього робити якісь пропозиції до конструктивної співпраці – дуже важко їх сприймати як щирі. Це реально перекреслює співпрацю з нашими стратегічними партнерами. Стратегічними партнерами, які нас підтримують, коли ми знаходимося в стані війни. Навіщо це робити? Мабуть, це вже інстинкт виживання домінує над здоровим глуздом," - наголосив Ситник. 

Також він примітив, що корупція давно стала транснаціональним явищем.

"З нею (корупцією) неможливо боротися, якщо немає належної співпраці з нашими міжнародними партнерами", - заявив Ситник, зазначивши, що з деякими країнами, наприклад Панамою та Кіпром, обмін інформацією з корупційних справ є ще не достатнім.

Нагадаємо, 3 грудня Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що всі агенти НАБУ, які працюють під прикриттям, набрані з порушенням закону і використовують контрабандну техніку в своїй роботі.

Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України викликала на допит двох агентів Національного антикорупційного бюро, які провокували отримання хабара посадовцем Державної міграційної служби України. У шістьох працівників НАБУ правоохоронці провели більше 10 обшуків.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.16
Bitcoin
$87,568.30
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,068.47
Ethereum
$2,030.21