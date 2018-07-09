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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 57752 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106898 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128214 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135484 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 171357 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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Сытник предупредил о глобальных последствиях работы Холодницкого

Сытник предупредил о глобальных последствиях работы Холодницкого

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 июля. УНН. Если квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров оставит голову Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого в должности, последствия будут глобальные. Об этом руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил в интервью DW, передает УНН.

"Если будет решение такое, что оставят на должности, последствия будут более глобальные. Прокурор, который выбирает, привлекать или не привлекать в зависимости от политической ситуации. Прокурор, осуществляющий давление на судей, прокурор, осуществляющий на своих подчиненных давление определенное незаконное - все эти действия освящаются, и поэтому последствия для правоохранительной системы будут очень серьезные", - заявил Сытник.

Сытник отметил, что если комиссия решит не увольнять Холодницкого, а просто вынести ему выговор, то никто не сможет оспорить это решение.

Руководитель НАБУ также добавил, что сейчас рабочих контактов между ним и Холодницким нет.

Напомним, Кассационный административный суд Верховного суда перенес рассмотрение иска заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров на 20 сентября 2018 года.

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