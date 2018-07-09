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Ситник попередив про глобальні наслідки роботи Холодницького

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Якщо кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів залишить голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького на посаді, наслідки будуть глобальні. Про це керівник Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив в інтерв’ю DW, передає УНН.

 "Якщо буде рішення таке, що залишать на посаді, наслідки будуть більш глобальні. Прокурор, який вибирає, притягувати чи не притягувати в залежності від політичної ситуації. Прокурор, який здійснює тиск на суддів, прокурор, який здійснює на своїх підлеглих тиск певний незаконний - усі ці дії освячуються, і тому наслідки для правоохоронної системи будуть дуже серйозні", - заявив Ситник.

Ситник зазначив, що якщо комісія вирішить не звільняти Холодницького, а просто винести йому догану, то ніхто не зможе оскаржити це рішення.

Керівник НАБУ також додав, що наразі робочих контактів між ним та Холодницьким немає.

Нагадаємо, Касаційний адміністративний суд Верховного суду переніс розгляд позову заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів на 20 вересня 2018 року.

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