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Сытник: "агент Катерина" продолжает работать в НАБУ

Сытник: "агент Катерина" продолжает работать в НАБУ

Киев  •  УНН

 • 11442 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Директор национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник утверждает, что так называемый "агент Катерина" после расследования "янтарного дела" продолжает работать в Бюро. Об этом Сытник сказал в интервью газете "Голос Украины", передает УНН.

"Она работает. Когда разоблачается какая схема, риск разоблачения агента очень большой. И это мы понимаем. Так не только в Украине", - сказал Сытник.

По его словам, когда открывается производство, люди, которые выполняли специальное задание, затем становятся главными свидетелями по этому делу, как и те материалы, которые были получены в ходе задачи.

Отметим, что 20 сентября 2018 года Окружной административный суд Киева признал незаконными действия НАБУ ходе оперативно-розыскных мероприятий в отношении Розенблатта. В этих мероприятиях под именем прикрытия фигурировала "агент Катерина".

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Голосеевский районный суд Киева обвинительный акт в "янтарной делу" в отношении народных депутатов Борислава Розенблатта и Максима Полякова и других лиц.

В феврале 2018 НАБУ завершило следствие "янтарного дела", где фигурируют Розенблат и Поляков и предоставило им материалы для ознакомления.

19 июня 2017 детективы НАБУ и САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины.

По данным САП, установлена ​​вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова и Борислава Розенблатта.

Отметим, что 20 сентября 2018 года Окружной административный суд Киева признал незаконными действия НАБУ ходе оперативно-розыскных мероприятий в отношении Розенблатта.

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