Сытник: "агент Катерина" продолжает работать в НАБУ

"Она работает. Когда разоблачается какая схема, риск разоблачения агента очень большой. И это мы понимаем. Так не только в Украине", - сказал Сытник.



По его словам, когда открывается производство, люди, которые выполняли специальное задание, затем становятся главными свидетелями по этому делу, как и те материалы, которые были получены в ходе задачи.



Отметим, что 20 сентября 2018 года Окружной административный суд Киева признал незаконными действия НАБУ ходе оперативно-розыскных мероприятий в отношении Розенблатта. В этих мероприятиях под именем прикрытия фигурировала "агент Катерина".

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Голосеевский районный суд Киева обвинительный акт в "янтарной делу" в отношении народных депутатов Борислава Розенблатта и Максима Полякова и других лиц.



В феврале 2018 НАБУ завершило следствие "янтарного дела", где фигурируют Розенблат и Поляков и предоставило им материалы для ознакомления.



19 июня 2017 детективы НАБУ и САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины.



По данным САП, установлена ​​вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова и Борислава Розенблатта.



Отметим, что 20 сентября 2018 года Окружной административный суд Киева признал незаконными действия НАБУ ходе оперативно-розыскных мероприятий в отношении Розенблатта.