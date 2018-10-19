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Ситник: "агент Катерина" продовжує працювати у НАБУ

Ситник: "агент Катерина" продовжує працювати у НАБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Директор національного антикорупційного бюро України Артем Ситник стверджує, що так званий "агент Катерина" після розслідування "бурштинової справи" продовжує працювати у Бюро. Про це Ситник сказав в інтерв’ю газеті "Голос України", передає УНН.

"Вона працює. Коли викривається якась схема, ризик викриття агента дуже великий. І це ми розуміємо. Так не тільки в Україні", - сказав Ситник.

За його словами, коли відкривається провадження, люди, які виконували спеціальне завдання, потім стають головними свідками у цій справі, як і ті матеріали, що були здобуті в ході завдання.

Зазначимо, що 20 вересня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконними дії НАБУ під час оперативно-розшукових заходів щодо Розенблата. У цих заходах під ім’ям прикриття фігурувала "агент Катерина".

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Голосіївського районного суду Києва обвинувальний акт у “бурштиновій справі” щодо народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова й інших осіб.
 
У лютому 2018 року НАБУ завершило слідство “бурштинової справи”, де фігурують Розенблат і Поляков і надали їм матеріали для ознайомлення. 

19 червня 2017 року детективи НАБУ та САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. За версією слідства, злочин вчинено за участю народних депутатів України. 

За даними САП, встановлена ймовірна причетність двох народних обранців — Максима Полякова та Борислава Розенблата.

Зазначимо, що 20 вересня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконними дії НАБУ під час оперативно-розшукових заходів щодо Розенблата. 

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