Ситник: "агент Катерина" продовжує працювати у НАБУ

"Вона працює. Коли викривається якась схема, ризик викриття агента дуже великий. І це ми розуміємо. Так не тільки в Україні", - сказав Ситник.



За його словами, коли відкривається провадження, люди, які виконували спеціальне завдання, потім стають головними свідками у цій справі, як і ті матеріали, що були здобуті в ході завдання.



Зазначимо, що 20 вересня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконними дії НАБУ під час оперативно-розшукових заходів щодо Розенблата. У цих заходах під ім’ям прикриття фігурувала "агент Катерина".

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Голосіївського районного суду Києва обвинувальний акт у “бурштиновій справі” щодо народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова й інших осіб.



У лютому 2018 року НАБУ завершило слідство “бурштинової справи”, де фігурують Розенблат і Поляков і надали їм матеріали для ознайомлення.



19 червня 2017 року детективи НАБУ та САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. За версією слідства, злочин вчинено за участю народних депутатів України.



За даними САП, встановлена ймовірна причетність двох народних обранців — Максима Полякова та Борислава Розенблата.



Зазначимо, що 20 вересня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконними дії НАБУ під час оперативно-розшукових заходів щодо Розенблата.