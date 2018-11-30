Систему гражданской защиты изменят из-за военного положения

"Мы сегодня переводим гражданскую систему защиты в особый период. Но это не значит, что это каким-либо образом будет влиять на жизнь людей. Мы делаем свое дело, готовы включиться в любой момент, возможно, возникнут дополнительные акты, которые, к сожалению, осуществляются для того, чтобы предпринять шаги по дестабилизации как в Украине, так и за пределами наших территориальных вод. Но еще раз хотел бы подчеркнуть, что это совершенно действие, которое должно быть в любой цивилизованной европейской стране", - сказал вице-премьер.

Зубко также рассказал, что правительство приняло решение о переводе Единой специализированной системы гражданской защиты в особый период. И для этого, по его словам, на заседании Госкомиссии будет утвержден план действий, который позволит все средства и объекты привести в состояние готовности к особому периоду.

"План мероприятий, который мы будем сегодня обсуждать, предусматривает проведение 4-5 декабря командно-штабного учения. Мы также должны подготовиться и на уровне командно-штабных учений, привлекая центральные органы исполнительной власти, территориальные органы на местах исполнительной власти, а также органы местного самоуправления, еще раз пройти ту координацию, которая у нас отработана по непосредственно подготовленному плану", - отметил он.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца. 26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях.

Согласно президентскому указу, военное положение вводится с 14:00 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 года. 28 ноября Президент подписал закон на утверждение этого указа, его опубликовали в тот же день. Закон предусматривает введение военного положения в 10 областях Украины.