Систему цивільного захисту змінять через воєнний стан

"Ми сьогодні переводимо цивільну систему захисту до особливого періоду. Але це не означає, що це будь-яким чином впливатиме на життя людей. Ми робимо свою справу, готові включитися у будь-який момент, можливо, виникнуть додаткові акти, які, на жаль, здійснюються для того, щоби зробити кроки з дестабілізації як в Україні, так і за межами наших територіальних вод. Але ще раз хотів би наголосити, що це абсолютно та дія, яка повинна бути в будь-якій цивілізованій європейській державі", - сказав віце-прем’єр.

Зубко також розповів, що уряд ухвалив рішення про переведення Єдиної спеціалізованої системи цивільного захисту в особливий період. І для цього, за його словами, на засіданні Держкомісії буде затверджено план дій, що дозволить всі засоби і об’єкти привести у стан готовності до особливого періоду.

"План заходів, який ми будемо сьогодні обговорювати, передбачає проведення 4-5 грудня командно-штабне навчання. Ми також повинні підготуватися і на рівні командно-штабних навчань, залучивши центральні органи виконавчої влади, територіальні органи на місцях виконавчої влади, а також органи місцевого самоврядування, ще раз пройти ту координацію, яка в нас відпрацьована по безпосередньо підготовленому плану", - зазначив він.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці. 26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях.

Згідно з президентським указом, воєнний стан вводиться із 14:00 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року. 28 листопада Президент підписав закон на затвердження цього указу, його опублікували у той же день. Закон передбачає введення воєнного стану у 10 областях України.