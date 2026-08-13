Систематически избивал и унижал пленных украинцев - сотруднику СИЗО в Луганской области объявили о подозрении

Правоохранители объявили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны сотруднику российской пенитенциарной системы. По данным следствия, он неоднократно и систематически применял физическое и психологическое насилие к украинским военнопленным на оккупированной территории Луганщины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Фигурант работал младшим инспектором отдела безопасности исправительной колонии № 4 федеральной службы исполнения наказаний рф и нес службу в так называемой "исправительной колонии" города Суходольск. Следствие установило, что фигурант лично и вместе с другими лицами неоднократно применял к пленным физическое насилие, в частности бил руками и ногами, резиновыми палками и другими подручными средствами.

Его действия сопровождались систематическими унижениями и оскорблениями из-за их службы в Вооруженных Силах Украины и участия в отражении российской вооруженной агрессии. В настоящее время задокументированы факты жестокого обращения как минимум с 27 пленными военнослужащими Вооруженных Сил Украины.

31 июля 2026 года ему сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

Напомним

Двум сотрудникам курского СИЗО сообщили о подозрении в жестоком обращении с украинскими гражданскими лицами, которых незаконно удерживали в россии.