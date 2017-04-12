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11 марта, 18:02 • 166909 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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Система сбора пластиковых бутылок может появиться и в Украине

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Жители Германии, Польши, Финляндии, Чехии и Нидерландов зарабатывают на сдаче бутылок, такая система сбора тары может появиться и в Украине, сообщает УНН.

Так, комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект о введении депозитной системы для производителей и импортеров напитков, который предусматривает внедрение системы сбора тары, распространенной в Европе.

Согласно пояснительной записке законопроекта №5614 "О системе сбора и утилизации тары", внедрение депозитной системы предполагает, что производители и импортеры должны будут принимать участие в депозитной системе тары путем обозначения их депозитными этикетками. Такие депозитные этикетки будут свидетельствовать о том, что потребитель может вернуть именно эту тару к точкам сбора использованной тары и сразу же получить возмещение за каждую единицу.

Авторы законопроекта отмечают, что внедрение такой системы поможет урегулировать критическую в Украине ситуацию с мусором, в частности остановить интенсивное накопление отходов на свалках.

По официальным данным, в Украине в 2014 году (без учета данных АР Крым и г. Севастополь, Луганской, Донецкой областей) образовалось около 45 млн куб. м бытовых отходов. В общем 96,4% таких отходов захоронено на свалках.

Большую часть таких отходов составляет тара от пищевых напитков, преимущественно из полиэтилентерефталата (ПЭТ-бутылки) и других полимеров.

Эксперты отмечают, что на рынок Украины ежегодно поступает около 13 млрд тароупаковок из пластика, металла, стекла и картона для напитков. Большинство этой тары попадает на свалки в составе бытовых отходов.

Украинские Национальные Новости

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