Система збору пластикових пляшок може з’явитися і в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Жителі Німеччини, Польщі, Фінляндії, Чехії та Нідерландів заробляють кошти на здаванні пляшок, така система збору тари може з’явитися і в Україні, повідомляє УНН.
Так, комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендував парламенту прийняти у першому читанні законопроект щодо впровадження депозитної системи для виробників та імпортерів напоїв, який передбачає впровадження системи збору тари, поширеної в Європі.
Згідно з пояснювальною запискою законопроекту №5614 "Про систему збирання та утилізації тари", впровадження депозитної системи передбачає, що виробники та імпортери повинні будуть приймати участь у депозитній системі тари шляхом позначення їх депозитними етикетками. Такі депозитні етикетки будуть свідчити про те, що споживач має право повернути саме цю тару до точок збору використаної тари та одразу ж отримати відшкодування за кожну одиницю.
Автори законопроекту наголошують, що впровадження такої системи допоможе врегулювати критичну в Україні ситуацію зі сміттям, зокрема зупинити інтенсивне накопичення відходів на сміттєзвалищах.
За офіційними даними, в Україні протягом 2014 року (без урахування даних АР Крим, Луганської, Донецької областей та м. Севастополь) утворилось біля 45 млн куб. м побутових відходів. Загалом 96,4% таких відходів захоронено на сміттєзвалищах.
Велику частку таких відходів становить тара від харчових напоїв, переважно з поліетилентерефталату (ПЕТ-пляшки) та інших полімерів.
Експерти відзначають, що на ринок України щороку надходить біля 13 млрд таропаковань з пластику, металу, скла та картону для напоїв. Більшість цієї тари потрапляє на сміттєзвалища у складі побутових відходів.