Система "Прозорро" провела аукцион по закупке горючего, игнорируя требование суда - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Минобороны прокомментировали скандальный топливный тендер, который состоялся несмотря на судебный запрет. В частности, в ведомстве отметили, что дата проведения аукциона автоматически назначила система "Прозорро". Об этом Управление коммуникации и прессы МО сообщило в ответ на запрос УНН.
Как известно, 24 марта, несмотря на наличие судебного запрета, Министерство обороны Украины провело тендер по переговорной процедуре на закупку более 20 тыс. тонн авиационного топлива.
Победу в нем по двум лотам получила неизвестная компания - ООО "ЕФГ Трейдинг", которая ранее никогда не участвовала в топливных закупках государственных органов. Другие два лота, общим объемом 9 тыс. тонн топлива, "получило" ООО "Сокар Украина" (с ценами 21000 грн/т и 19965 грн/т).
"Согласно части 16 статьи 3 Закона, электронная система закупок 20.03.2017 автоматически назначила дату проведения аукциона 23.03.2017. Определение Днепропетровского окружного административного суда Министерством обороны Украины получено 23.03.2017. Тендерный комитет Министерства обороны Украины не влияет на работу системы "PROZORRO", - говорится в ответе в МО.
При этом в Минобороны добавили, что с момента получения постановления суда не проводят никаких действий по продлению процедуры закупки, "то есть не проводятся переговоры с участниками, не определяется победитель процедуры и не заключаются договора".
В ГП "Прозорро" сняли с себя ответственность за указанный топливный тендер.
Напомним, суд признал тендер Минобороны по закупке 20 тыс. тонн авиационного топлива незаконным.
Кроме того судьи пришли к выводу, что нарушения закона при проведении этой закупки несмотря на судебный запрет допустила именно система "Прозорро", а не представители Минобороны.