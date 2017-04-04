Система "Прозорро" провела аукціон із закупівлі пального, ігноруючи вимогу суду - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Міноборони прокоментували скандальний паливний тендер, який відбувся попри судову заборону. Зокрема, у відомстві зазначили, що дату проведення аукціону автоматично призначила система “Прозорро”. Про це Управління комунікації та преси МО повідомило у відповідь на запит УНН.
Як відомо, 24 березня, незважаючи на наявність судової заборони, Міністерство оборони України провело тендер за переговорною процедурою на закупівлю більше 20 тис. тонн авіаційного палива.
Перемогу у ньому по двох лотах отримала невідома компанія — ТОВ “ЄФГ Трейдинг”, яка раніше ніколи не брала участі у паливних закупівлях держаних органів. Інші два лоти, загальним об’ємом 9 тис. тонн пального, “отримало” ТОВ “Сокар Україна” (з цінами 21 000 грн/т і 19 965 грн/т).
“Відповідно до частини 16 статті 3 Закону, електронна система закупівель 20.03.2017 автоматично призначила дату проведення аукціону 23.03.2017. Ухвалу Дніпропетровського окружного адміністративного суду Міністерством оборони України отримано 23.03.2017. Тендерний комітет Міністерства оборони України не впливає на роботу системи "PROZORRO”, — йдеться у відповіді в МО.
При цьому в Міноборони додали, що з часу отримання ухвали суду не проводять жодних дій щодо продовження процедури закупівлі, “тобто не проводяться переговори з учасниками, не визначається переможець процедури і не укладаються договори”.
Натомість, у ДП “Прозорро” зняли з себе відповідальність за вказаний паливний тендер.
Нагадаємо, суд визнав тендер Міноборони із закупівлі 20 тис. тонн авіаційного палива незаконним.
Крім того судді дійшли висновку, що порушення закону під час проведення цієї закупівлі попри судову заборону допустила саме система “Прозорро”, а не представники Міноборони.