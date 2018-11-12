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Система ПВО Израиля перехватила три ракеты, запущенные из сектора Газа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. 17 ракет были запущены по еврейскому государству с вечера воскресенья палестинскими радикалами из сектора Газа. Об этом сообщила в понедельник газета The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля, передает УНН.

“По состоянию на 5:15 было зафиксировано 17 запусков ракет из сектора Газа по Израилю”, — цитирует газета военное коммюнике. Отмечается, что “три ракеты были перехвачены системой ПВО “Железный купол”.

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В ночь на понедельник сотрудники спецназа Армии обороны Израиля провели операцию в городе Хан-Юнис в палестинском анклаве, в результате которой был убит заместитель командира одного из элитных военных подразделений ХАМАС Нуреддин Саляма Барака. В результате столкновения были убиты шесть палестинцев. Как утверждают палестинские СМИ, в перестрелке убит израильский спецназовец, второй получил тяжелые ранения.

Армия обороны Израиля официально не подтверждала проведения операции по ликвидации командира ХАМАС, сообщив лишь, что перестрелка произошла “во время действий по обеспечению безопасности в секторе Газа”. “Ни один из военных не был захвачен в плен во время инцидента”, — добавил представитель Министерства обороны Израиля.

Сегодняшнее обострение произошло на фоне активных усилий Египта по достижению перемирия между палестинскими группировками в Газе и Израилем. Как сообщалось ранее, контакты посредников Каира уже достигли значительного прогресса, однако новый виток насилия может привести к новой эскалации в секторе.

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