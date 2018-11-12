Система ППО Ізраїлю перехопила три ракети, запущені зі сектора Гази
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. 17 ракет були запущені по єврейській державі з вечора неділі палестинськими радикалами зі сектора Гази. Про це повідомила у понеділок газета The Jerusalem Post із посиланням на прес-службу Армії оборони Ізраїлю, інформує УНН.
“Станом на 5:15 було зафіксовано 17 запусків ракет зі сектора Газа по Ізраїлю”, — цитує газета військове комюніке. Відзначається, що “три ракети були перехоплені системою ППО “Залізний купол”.
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У ніч на понеділок співробітники спецназу Армії оборони Ізраїлю провели операцію в місті Хан-Юніс у палестинському анклаві, в результаті якої був убитий заступник командира одного з елітних військових підрозділів ХАМАС Нуреддін Саляма Барака. В результаті зіткнення були вбиті шестеро палестинців. Як стверджують палестинські ЗМІ, в перестрілці вбито ізраїльського спецназівця, другий отримав важкі поранення.
Армія оборони Ізраїлю офіційно не підтверджувала проведення операції із ліквідації командира ХАМАС, повідомивши лише, що перестрілка сталася “під час дій щодо забезпечення безпеки у Секторі Гази”. “Жоден із військових не був захоплений у полон під час інциденту”, — додав представник Міністерства оборони Ізраїлю.
Сьогоднішнє загострення сталося на тлі активних зусиль Єгипту по досягненню перемир’я між палестинськими угрупованнями у Газі та Ізраїлем. Як повідомлялося раніше, контакти посередників Каїра вже досягли значного прогресу, проте новий виток насильства може призвести до нової ескалації у секторі.