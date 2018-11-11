Близько 40 ракет випустили ізраїльські ВПС по сектору Гази

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Ізраїльські ВПС завдали у неділю серію ударів по сектору Гази, випустивши по позиціях діючих там збройних угруповань близько 40 ракет. Про це передає УНН із посиланням на видання Dunya al-Watan.