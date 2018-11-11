Близько 40 ракет випустили ізраїльські ВПС по сектору Гази
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Ізраїльські ВПС завдали у неділю серію ударів по сектору Гази, випустивши по позиціях діючих там збройних угруповань близько 40 ракет. Про це передає УНН із посиланням на видання Dunya al-Watan.
До теперішнього моменту, згідно з даними палестинського агентства Maan, відомо про чотирьох загиблих палестинців, ще шестеро отримали поранення. За інформацією, що надходить, ізраїльський спецназ ввечері вторгся на південь сектора в районі міста Хан-Юніс і провів операцію по ліквідації одного з командирів “Бригад Іззеддіна аль-Кассама” — бойового крила контролючого Газу екстремістського руху ХАМАС. Слідом за цим бойова авіація почала бомбити розташування радикалів, і, як повідомляється, нальоти тривають досі.
Maan із посиланням на міністерство охорони здоров'я анклаву повідомляло, що в результаті операції загинули шість палестинців і сім отримали поранення. За його даними, серед убитих два командира "Бригад", у тому числі 37-річний Нурредін Саляма Барака.
“Увечері в неділю (ізраїльський — прим. УНН) спецназ на цивільній машині просочився на три кілометри на схід від міста Хан-Юніс (сектор Гази — прим.) і скоїв убивство командира ура Барака, — наголошується в поширеному в понеділок вночі комюніке угруповання. — Слідом за цим наші бійці виявили і почали переслідування спецназівців, після чого втрутилася бойова авіація ворога, яка завдала ударів, щоб прикрити їх відхід, що призвело до загибелі синів нашого народу. Інцидент поки не вичерпаний, а наші сили продовжують реагувати на цю серйозну агресію”.
Як стверджують палестинські ЗМІ, в перестрілці вбито ізраїльського спецназівця, другий отримав важкі поранення.
Maan також передає, що слідом за атаками палестинські радикали запустили як мінімум одну ракету по ізраїльській території. У прилеглих до сектору районах єврейської держави спрацювали сирени повітряної тривоги.
Сьогоднішнє загостренн сталося на тлі активних зусиль Єгипту по досягненню перемир’я між палестинськими угрупованнями у Газі та Ізраїлем. Як повідомлялося раніше, контакти посередників Каїра вже досягли значного прогресу, проте новий виток насильства може призвести до нової ескалації у секторі.
Як раніше інформував УНН, Палестина відмовляється від визнання Держави Ізраїль, припиняє координацію з ним у сфері безпеки, а також призупиняє економічне співробітництво. Таке рішення було прийнято 29 жовтня увечері в Рамаллі на засіданні Центральної ради Організації Визволення Палестини.