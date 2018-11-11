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Около 40 ракет выпустили израильские ВВС по сектору Газа

Около 40 ракет выпустили израильские ВВС по сектору Газа

Киев  •  УНН

 • 8276 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Израильские ВВС нанесли в воскресенье серию ударов по сектору Газа, выпустив по позициям действующих там вооруженных группировок около 40 ракет. Об этом передает УНН со ссылкой на издание Dunya al-Watan.

К настоящему моменту, по данным палестинского агентства Maan, известно о четырех погибших палестинцев, еще шестеро получили ранения. Согласно поступающей информации, израильский спецназ вечером вторгся на юг сектора в районе города Хан-Юнис и провел операцию по ликвидации одного из командиров “Бригад Иззэддина аль-Кассама” — боевого крыла контролючого Газа экстремистского движения ХАМАС. Вслед за этим боевая авиация начала бомбить расположение радикалов, и, как сообщается, налеты продолжаются.

Maan со ссылкой на министерство здравоохранения анклава сообщало, что в результате операции погибли шесть палестинцев и семь получили ранения. По его данным, среди убитых два командира “Бригад”, в том числе 37-летний Нуреддин Саляма Барака.

“Вечером в воскресенье (израильский — прим. УНН) спецназ на гражданской машине просочился на три километра к востоку от города Хан-Юнис (сектор Газа — прим.) И убийство командира ура Барака, — отмечается в распространенном в понедельник ночью коммюнике группировки. — Вслед за этим наши бойцы обнаружили и начали преследование спецназовцев, после чего вмешалась боевая авиация врага, которая нанесла удары, чтобы прикрыть их отход, что привело к гибели сыновей нашего народа. Инцидент пока не исчерпан, а наши силы продолжают реагировать на эту серьезную агрессию ”.

Как утверждают палестинские СМИ, в перестрелке убит израильский спецназовец, второй получил тяжелые ранения.

Maan также передает, что вслед за атаками палестинские радикалы запустили как минимум одну ракету по израильской территории. В прилегающих к сектору районах еврейского государства сработали сирены воздушной тревоги.

Сегодняшнее обострения произошло на фоне активных усилий Египта по достижению перемирия между палестинскими группировками в Газе и Израилем. Как сообщалось ранее, контакты посредников Каира уже достигли значительного прогресса, однако новый виток насилия может привести к новой эскалации в секторе.

Как ранее информировал УНН, Палестина отказывается от признания Государства Израиль прекращает координацию с ним в сфере безопасности, а также приостанавливает экономическое сотрудничество. Такое решение было принято 29 октября вечером в Рамалле на заседании Центрального совета Организации освобождения Палестины.

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