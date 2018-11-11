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Нетаньягу перериває візит до Парижа через ситуацію в Газі

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу через ситуацію в секторі Гази перериває візит до Парижа, де він знаходиться на заходах із нагоди 100-річчя завершення Першої світової війни, і повертається до Ізраїлю. Про це повідомила в неділю канцелярія глави уряду єврейської держави, інформує УНН.

“У зв’язку зі ситуацією на півдні прем’єр-міністр вирішив перервати свій візит до Парижа і повернутися в Ізраїль”, — йдеться в поширеному канцелярією комюніке.

Приводом для повернення Нетаньягу в Ізраїль стали події у секторі Гази. У ніч на понеділок співробітники спецназу Армії оборони Ізраїлю провели операцію в місті Хан-Юніс у палестинському анклаві, в результаті якої був убитий заступник командира одного з елітних військових підрозділів ХАМАС Нуреддін Саляма Барака. В результаті зіткнення були вбиті шестеро палестинців. Як стверджують палестинські ЗМІ, в перестрілці вбито ізраїльського спецназівця, другий отримав важкі поранення.

Армія оборони Ізраїлю офіційно не підтверджувала проведення операції із ліквідації командира ХАМАС, повідомивши лише, що перестрілка сталася “під час дій щодо забезпечення безпеки у Секторі Гази”. “Жоден із військових не був захоплений у полон під час інциденту”, — додав представник Міністерства оборони Ізраїлю.

Сьогоднішнє загостренн сталося на тлі активних зусиль Єгипту по досягненню перемир’я між палестинськими угрупованнями у Газі та Ізраїлем. Як повідомлялося раніше, контакти посередників Каїра вже досягли значного прогресу, проте новий виток насильства може призвести до нової ескалації у секторі.

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