Нетаньяху прерывает визит в Париж из-за ситуации в Газе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху из-за ситуации в секторе Газа прерывает визит в Париж, где он находится на мероприятиях по случаю 100-летия завершения Первой мировой войны, и возвращается в Израиль. Об этом сообщила в воскресенье канцелярия главы правительства еврейского государства, передает УНН.
“В связи с ситуацией на юге премьер-министр решил прервать свой визит в Париж и вернуться в Израиль”, — говорится в распространенном канцелярией коммюнике.
Поводом для возвращения Нетаньяху в Израиль стали события в секторе Газа. В ночь на понедельник сотрудники спецназа Армии обороны Израиля провели операцию в городе Хан-Юнис в палестинском анклаве, в результате которой был убит заместитель командира одного из элитных военных подразделений ХАМАС Нуреддин Саляма Барака. В результате столкновения были убиты шесть палестинцев. Как утверждают палестинские СМИ, в перестрелке был убит израильского спецназовца, второй получил тяжелые ранения.
Армия обороны Израиля официально не подтверждала проведения операции по ликвидации командира ХАМАС, сообщив лишь, что перестрелка произошла “во время действий по обеспечению безопасности в секторе Газа”. “Ни один из военных не был захвачен в плен во время инцидента”, — добавил представитель Министерства обороны Израиля.
Сегодняшнее обострения произошло на фоне активных усилий Египта по достижению перемирия между палестинскими группировками в Газе и Израилем. Как сообщалось ранее, контакты посредников Каира уже достигли значительного прогресса, однако новый виток насилия может привести к новой эскалации в секторе.