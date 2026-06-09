Сырский утвердил концепцию развития ракетных войск и артиллерии - что она предусматривает

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что утвердил концепцию развития ракетных войск и артиллерии ВСУ до 2030 года и раскрыл детали, пишет УНН.

Утвердил Концепцию развития ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины, которая определяет основные направления развития возможностей этого рода войск на среднесрочную перспективу - до 2030 года - написал Сырский в соцсетях.

"Ведя тяжелую войну сегодня, мы одновременно должны формировать армию будущего. Развитие возможностей, внедрение новых технологий и подготовка к будущим вызовам не менее важны, чем выполнение текущих боевых задач. Именно на это направлены наши стратегические решения", - отметил он.

Сегодня ракетные войска и артиллерия представлены практически во всех составляющих Сил обороны Украины, указал Главком. "Украинские артиллеристы ежедневно выполняют тысячи огневых задач и наносят врагу существенные потери. Новейшие артиллерийские системы, переданные государствами-партнерами, а также развитие украинских технологий в оборонно-промышленном комплексе обеспечивают поступательное развитие одного из самых многочисленных родов войск", - продолжил Сырский.

По его словам, "мы эксплуатируем одну из самых широких номенклатур артиллерийских систем в мире, применяем почти все существующие типы боеприпасов и ежедневно получаем бесценный опыт борьбы с противником, который превосходит нас численно".

"В то же время полномасштабная вооруженная агрессия российской федерации против Украины существенно изменила способы и методы ведения боевых действий. Постоянно эволюционирует тактика применения войск, растет роль беспилотных авиационных комплексов, управляемых авиационных бомб и других современных средств поражения. Кому-то может казаться, что эпоха артиллерии уходит, однако опыт этой войны доказывает обратное. Артиллерия остается неотъемлемым элементом современного поля боя, а одним из ее ключевых преимуществ является способность оперативно реагировать на угрозы и изменения обстановки", - подчеркнул Сырский.

Вместе с тем, по его словам, "существует ряд факторов, которые негативно влияют на эффективность ракетных войск и артиллерии". "Прежде всего это критическая зависимость от поставок вооружения и боеприпасов от партнеров, сложная логистика, связанная с большим количеством разнотипных систем, ограниченная дальность поражения отдельных образцов вооружения и дефицит средств артиллерийской разведки", - отметил Главком.

Что предусматривает концепция

"Концепция развития ракетных войск и артиллерии учитывает все эти факторы, а также боевой опыт, прогнозируемые тенденции развития вооружения и возможные изменения в способах его применения", - указал Сырский.

Артиллерия

По его словам:

основу оснащения артиллерийских подразделений ВСУ должны составлять образцы отечественного производства;

изношенные артиллерийские системы советских калибров, не подлежащие модернизации или ремонту, будут постепенно выводиться из эксплуатации;

предусматривается сохранение в составе войск подразделений, вооруженных самыми современными артиллерийскими системами иностранного производства;

планируется дальнейшая оптимизация номенклатуры артиллерийского вооружения.

"Современная война доказала, что эффективность артиллерии напрямую зависит от качества разведки и скорости передачи информации. Именно поэтому одним из ключевых приоритетов Концепции определено создание современной системы артиллерийской разведки", - указал также Сырский.

Ракетное вооружение

"Отдельное направление - развитие ракетного вооружения. Мы должны наращивать возможности по огневому воздействию на всю оперативно-стратегическую и стратегическую глубину противника", - отметил Сырский.

"Для этого предусмотрено завершение разработки и дальнейшее серийное производство отечественных баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами это позволит создать сбалансированную систему дальнего огневого воздействия и обеспечить поражение целей на расстоянии до 2000 километров", - указал Главком.

"Артиллерия была, есть и будет оставаться одним из ключевых факторов успеха на поле боя. Ее роль и значение трудно переоценить. При любых погодных условиях и независимо от характера местности она будет продолжать эффективно уничтожать противника и оставаться одним из главных факторов сдерживания вооруженной агрессии против Украины", - подытожил Сырский.

Добавим

Президент Владимир Зеленский предупредил путина о приближении Украины к созданию собственной баллистики. Ранее совладелец Fire Point Денис Штилерман сообщил, что компания завершает испытания новой дальнобойной ракеты с дальностью до 850 км.