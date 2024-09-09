Сырский: результаты расследования авиакатастрофы F-16 будут известны в ближайшее время

Комиссия Минобороны проводит расследование авиакатастрофы F-16, результаты которого будут известны в ближайшее время, сказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью CNN, обнародованном 8 сентября, пишет УНН.

Детали

«Сейчас специальная комиссия Минобороны проводит расследование для выяснения всех фактов катастрофы, падения этого самолета. Но перед этим я хочу сказать, что пилот, который погиб, он сбил две ракеты и он просто атаковал, преследуя третью крылатую ракету, используя бортовое вооружение. Я думаю, что результаты расследования будут всем известны в ближайшее время», - сказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ответ на вопрос, может ли сказать, что стало причиной аварии F-16.

На реплику интервьюера, что «была информация, что это мог быть дружественный огонь», и «как вы думаете, это был дружественный огонь?», Сырский ответил: «Вы знаете, я не могу комментировать то, где еще нет результата».

Напомним,

29 августа Генштаб ВСУ официально подтвердил потерю истребителя F-16 и гибель пилота при отражении ракетного удара РФ, указав, что самолет сбил несколько крылатых ракет, но потерпел катастрофу при заходе на следующую цель.

Украинский пилот подполковник Алексей Месь погиб во время аварии, которая произошла 26 августа.

В Генштабе указали, что для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия Минобороны.