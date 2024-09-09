Сирський: результати розслідування авіакатастрофи F-16 будуть відомі найближчим часом
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що пілот F-16 збив дві ракети перед катастрофою. Комісія Міноборони проводить розслідування інциденту, результати якого будуть відомі найближчим часом.
Комісія Міноборони проводить розслідування авіакатастрофи F-16, результати якого будуть відомі найближчим часом, сказав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю CNN, оприлюдненому 8 вересня, пише УНН.
Деталі
"Зараз спеціальна комісія Міноборони проводить розслідування для з'ясування всіх фактів катастрофи, падіння цього літака. Але перед цим я хочу сказати, що пілот, який загинув, він збив дві ракети і він просто атакував, переслідуючи третю крилату ракету, використовуючи бортове озброєння. Я думаю, що результати розслідування будуть усім відомі найближчим часом", - сказав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у відповідь на запитання, чи може сказати, що стало причиною аварії F-16.
На репліку інтерв'юера, що "була інформація, що це міг бути дружній вогонь", і "як ви думаєте, це був дружній вогонь?", Сирський відповів: "Ви знаєте, я не можу коментувати те, де ще немає результату".
Нагадаємо
29 серпня Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив втрату винищувача F-16 та загибель пілота під час відбиття ракетного удару рф, вказавши, що літак збив кілька крилатих ракет, але зазнав катастрофи при заході на наступну ціль.
Український пілот підполковник Олексій Месь загинув під час аварії, яка сталася 26 серпня.
У Генштабі вказали, що для з'ясування причин аварії призначена спеціальна комісія Міноборони.