Сырский провел разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США
Киев • УНН
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский обсудил ситуацию на фронте и насущные военные потребности с Председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генералом Чарльзом Брауном, поблагодарив его за постоянную военную поддержку.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Об этом Сырский сообщил в своем телеграм-канале, передает УНН.
Детали
Стороны обсудили обстановку на линии фронта и насущные потребности украинского войска в вооружении, военной технике и боеприпасах.
Попутно поздравил генерала Брауна с наступающим Днем независимости США и поблагодарил за постоянную военную поддержку, которая помогает нам бороться с врагом за собственную свободу и независимость.
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