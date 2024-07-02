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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сырский провел разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США

Сырский провел разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США

Киев  •  УНН

2 июля 2024, 20:30  •  7859 просмотра

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Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский обсудил ситуацию на фронте и насущные военные потребности с Председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генералом Чарльзом Брауном, поблагодарив его за постоянную военную поддержку.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Об этом Сырский сообщил в своем телеграм-канале, передает УНН.

Детали

Стороны обсудили обстановку на линии фронта и насущные потребности украинского  войска в вооружении, военной технике и боеприпасах.

Попутно поздравил генерала Брауна с наступающим Днем независимости США и поблагодарил за постоянную военную поддержку, которая помогает нам бороться с врагом за собственную свободу и независимость.

написал Александр Сырский

Сырский назвал, какие сейчас есть основные проблемные вопросы в районах боевых действий2 июля 2024, 17:44 • 12683 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
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