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Сирський провів розмову із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США

Київ • УНН

 • 54098 перегляди

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський обговорив ситуацію на фронті та нагальні військові потреби з Головою Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США генералом Чарльзом Брауном, подякувавши йому за постійну військову підтримку.

Сирський провів розмову із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів розмову із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Про це Сирський повідомив у своєму телеграм-каналі, передає УНН.

Деталі

Сторони обговорили обстановку на лінії фронту і нагальні потреби українського  війська в озброєнні, військовій техніці та боєприпасах.

Принагідно привітав генерала Брауна із прийдешнім Днем незалежності США та подякував за постійну військову підтримку, яка допомагає нам боротись з ворогом за власну свободу та незалежність.

написав Олександр Сирський

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