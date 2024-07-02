Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів розмову із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Про це Сирський повідомив у своєму телеграм-каналі, передає УНН.

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Сторони обговорили обстановку на лінії фронту і нагальні потреби українського війська в озброєнні, військовій техніці та боєприпасах.

Принагідно привітав генерала Брауна із прийдешнім Днем незалежності США та подякував за постійну військову підтримку, яка допомагає нам боротись з ворогом за власну свободу та незалежність.