Сирський провів розмову із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США
Київ • УНН
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський обговорив ситуацію на фронті та нагальні військові потреби з Головою Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США генералом Чарльзом Брауном, подякувавши йому за постійну військову підтримку.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів розмову із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Про це Сирський повідомив у своєму телеграм-каналі, передає УНН.
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Сторони обговорили обстановку на лінії фронту і нагальні потреби українського війська в озброєнні, військовій техніці та боєприпасах.
Принагідно привітав генерала Брауна із прийдешнім Днем незалежності США та подякував за постійну військову підтримку, яка допомагає нам боротись з ворогом за власну свободу та незалежність.
Сирський назвав, які наразі є основні проблемні питання в районах бойових дій 02.07.24, 20:44 • 20032 перегляди