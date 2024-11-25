Сырский приказал создать подразделения рекрутинга в каждой бригаде

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сирский определил каждому командиру бригады создать штатное подразделение рекрутинга, сообщили в понедельник в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.

Соответствующей организационной директивой определена задача сформировать штатные подразделения рекрутинга в боевых воинских частях. Это нововведение позволит командирам улучшить организацию и сопровождение мероприятий вербовки добровольцев - говорится в заявлении Генштаба.

В Генштабе напомнили, что 1 октября этого года были внесены изменения в постановление правительства от 16 мая 2024 года № 560, нормами которого разрешено командирам призывать добровольцев непосредственно в воинские части без обращения в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

До этого в ВСУ функционировали центры рекрутинга в Сухопутных войсках, Военно-Морских Силах, Десантно-штурмовых войсках, Силах специальных операций и территориальной обороны. На сегодня они и дальше активно развиваются и совершенствуют свои возможности, указали в Генштабе.

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