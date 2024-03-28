Сырский и Браун обсудили военные потребности Украины и помощь от США

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

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МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
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Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
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Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

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Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  137996 просмотра

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Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  140363 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  143426 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  152282 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127213 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  139921 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126595 просмотра

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20 марта 2024, 17:18  •  514403 просмотра

Сырский и Браун обсудили военные потребности Украины и помощь от США

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский обсудил с Председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генералом Чарльзом Брауном потребности украинских военных на ближайшие месяцы, необходимую помощь со стороны США, защиту от российских ракетно-бомбовых атак, развитие фортификационных сооружений и стратегические вопросы до 2024 года.

Война •   •  4838 просмотра
Сырский и Браун обсудили военные потребности Украины и помощь от США

Украина направила два представления на рассмотрение Комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО: что известно

Украина подала в ЮНЕСКО две номинации в сфере охраны нематериального культурного наследия: "Традиция полесского музыкального инструмента "дудка-винтик" и "Практика охраны традиции Щедрого вечера в Украине".

Общество •   •  3883 просмотра
Украина направила два представления на рассмотрение Комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО: что известно

Российский десантный корабль проекта 775 обнаружен в Севастопольской бухте - Крымский ветер

Большой российский десантный корабль проекта 775 был замечен пришвартованным в Сухарной бухте Севастополя, его передвижения отслеживаются и сообщаются Вооруженным силам Украины.

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Российский десантный корабль проекта 775 обнаружен в Севастопольской бухте - Крымский ветер

В Украине более 50 тыс. человек считаются пропавшими без вести - Нацполиция

С начала российского вторжения количество пропавших без вести в Украине выросло в 4 раза, достигнув на сегодня 50 150 человек.

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В Украине более 50 тыс. человек считаются пропавшими без вести - Нацполиция

Харьковщина: из-за атак россиян ранены трое гражданских - прокуратура

Трое гражданских лиц, в том числе 71-летняя женщина, получили ранения в результате российских ракетных и авиаударов по Харьковской области 28 марта, в результате чего были повреждены жилые дома и частные усадьбы.

Война •   •  9017 просмотра
Харьковщина: из-за атак россиян ранены трое гражданских - прокуратура

Посольство Казахстана в Украине призвало граждан выехать из Харьковской и Одесской областей

Посольство Казахстана в Украине рекомендует своим гражданам покинуть Харьковскую и Одесскую области в связи с ростом напряженности и нестабильной ситуацией с безопасностью в этих регионах.

Общество •   •  10656 просмотра
Посольство Казахстана в Украине призвало граждан выехать из Харьковской и Одесской областей

Минобороны выиграло арбитраж на более 700 миллионов гривен за не вовремя поставленное снаряжение для ВСУ

Министерство обороны Украины выиграло международный арбитраж против иностранных поставщиков, взыскав более 700 миллионов гривен за недопоставленное или некачественное военное оборудование и средства защиты.

Война •   •  11171 просмотра
Минобороны выиграло арбитраж на более 700 миллионов гривен за не вовремя поставленное снаряжение для ВСУ

Украинцам в Мюнхене станет проще оформить паспортные документы: что известно

В Мюнхене, Германия, начал работу мобильный офис Государственного предприятия "Документ", который позволяет украинцам за рубежом получить паспортные документы.

Общество •   •  10584 просмотра
Украинцам в Мюнхене станет проще оформить паспортные документы: что известно

Зеленский встретился с делегацией политической группы Европейского парламента Renew Europe

Президент Зеленский встретился с делегацией группы Европейского парламента "Обновление Европы", обсудив военную помощь, противодействие российской пропаганде и процесс интеграции Украины в ЕС, отметив необходимость начать переговоры о вступлении во время председательства Бельгии в ЕС.

Война •   •  12166 просмотра
Зеленский встретился с делегацией политической группы Европейского парламента Renew Europe

В Украине разработали дистанционный комплекс для разминирования Ratel Deminer

Украина разработала комплекс дистанционного разминирования Ratel Deminer, способный находить и обезвреживать противопехотные мины типа ПФМ-1, ПМН-4, ПМН-3 и ПМН-2, который уже прошел испытания для гуманитарного разминирования вблизи Святогорска.

Война •   •  12211 просмотра
В Украине разработали дистанционный комплекс для разминирования Ratel Deminer