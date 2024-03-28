Сырский и Браун обсудили военные потребности Украины и помощь от США

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. О ходе разговора сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

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В ведомстве отметили, что американский генерал Браун внимательно следит за ситуацией на поле боя в Украине с самого начала российского полномасштабного вторжения.

Во время разговора он обсудил с действующим Главкомом ВСУ Александром Сырским потребности Вооруженных Сил в ближайшие месяцы, вопрос необходимой помощи США для Украины. Отдельно стороны остановились на вопросе усиления защиты от российских ракетных и бомбовых ударов, тему развития фортификаций, а также проанализировали некоторые стратегические вопросы на перспективу до 2024 года.