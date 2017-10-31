Сирийца арестовали в ФРГ по подозрению в планировании теракта
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Сирийца арестовали в Германии по подозрению в планировании исламистской атаки. Об этом со ссылкой на данные прокуратуры сообщает AFP, передает УНН.
"Сириец, подозреваемый в планировании исламистского нападения, арестован в Германии", - цитирует издание прокурора.
Детали пока не указываются.
Напомним, во Франции правоохранительные органы выдвинули обвинения восьми лицам, в том числе трем несовершеннолетним, в планировании нападений на политиков и мечети.