Сирійця заарештували у ФРН за підозрою у плануванні теракту
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сирійця заарештували у Німеччині за підозрою у плануванні ісламістської атаки. Про це з посиланням на дані прокуратури повідомляє AFP, передає УНН.
"Сирієць, підозрюваний у плануванні ісламістського нападу, заарештований у Німеччині", - цитує видання прокурора.
Деталі поки не вказуються.
Нагадаємо, у Франції правоохоронні органи висунули обвинувачення вісьмом особам, зокрема трьом неповнолітнім, у плануванні нападів на політиків і мечеті.