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Сирійця заарештували у ФРН за підозрою у плануванні теракту

Сирійця заарештували у ФРН за підозрою у плануванні теракту

Київ • УНН

 • 8992 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сирійця заарештували у Німеччині за підозрою у плануванні ісламістської атаки. Про це з посиланням на дані прокуратури повідомляє AFP, передає УНН.

"Сирієць, підозрюваний у плануванні ісламістського нападу, заарештований у Німеччині", - цитує видання прокурора.

Деталі поки не вказуються.

Нагадаємо, у Франції правоохоронні органи висунули обвинувачення вісьмом особам, зокрема трьом неповнолітнім, у плануванні нападів на політиків і мечеті.

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