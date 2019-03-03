Сирийские СМИ сообщили, что местная армия отбила вторую за сутки массированную атаку боевиков

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 122700 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 06:35 • 117225 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Киев  •  УНН

 • 7027 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Террористы атаковали позиции армии Сирии в провинции Латакия. Нападение было совершено в районе Джебаль Аль-Калаа, сообщает агентство SANA со ссылкой на источник, информирует УНН.

Правительственные военные смогли отразить массированную атаку и уничтожить технику и вооружение боевиков.

“Нападение боевиков было внезапным, но сирийские военнослужащие дали отпор противнику и нанесли ему потери”, — сообщил военный источник агентства.

Бой продолжался целый час, в результате были ликвидированы несколько террористов. При отражении атаки получили ранения двое солдат.

Нападение террористов на военнослужащих в Сирии стало вторым за сутки. Ранее, в ночь на 3 марта, боевики атаковали позиции армии в провинции Хама, воспользовавшись непогодой. Потери понесли обе стороны, при этом, число погибших не уточняется.

Как ранее сообщал УНН, Германия призывает найти виновных в применении химоружия в Сирии.

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