Сирийские СМИ сообщили, что местная армия отбила вторую за сутки массированную атаку боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Террористы атаковали позиции армии Сирии в провинции Латакия. Нападение было совершено в районе Джебаль Аль-Калаа, сообщает агентство SANA со ссылкой на источник, информирует УНН.
Правительственные военные смогли отразить массированную атаку и уничтожить технику и вооружение боевиков.
“Нападение боевиков было внезапным, но сирийские военнослужащие дали отпор противнику и нанесли ему потери”, — сообщил военный источник агентства.
Бой продолжался целый час, в результате были ликвидированы несколько террористов. При отражении атаки получили ранения двое солдат.
Нападение террористов на военнослужащих в Сирии стало вторым за сутки. Ранее, в ночь на 3 марта, боевики атаковали позиции армии в провинции Хама, воспользовавшись непогодой. Потери понесли обе стороны, при этом, число погибших не уточняется.
Как ранее сообщал УНН, Германия призывает найти виновных в применении химоружия в Сирии.