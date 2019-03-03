Германия призывает найти виновных в применении химоружия в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. После того как эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили факт химической атаки в сирийской Думе в 2018 году, Берлин намерен приложить усилия в Совете Безопасности ООН с целью добиться немедленного прекращения использования химоружия. Данную тему необходимо поднять в СБ ООН на предстоящей неделе, заявило МИД Германии в субботу, передает УНН.
Кроме того, следует установить виновных в совершении химической атаки, призывает ведомство. “Чтобы подобные ужасные события не повторились, для правительства ФРГ очевидно, что применение химического оружия не может оставаться без последствий для тех, кто несет за это ответственность”, — указала представительница МИДа. Поэтому, по ее словам, Германия приложила усилия для того, чтобы эксперты ОЗХО установили виновных в применении химического оружия и продолжит бороться за это в рамках СБ ООН.
“Это является важным сигналом международного сообщества всем преступникам, которых в конце концов идентифицируют и привлекут к ответственности за их ужасные преступления”, — подчеркнула представитель ведомства.
Накануне было представлено заключение экспертов ОЗХО о том, что в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года было применено химическое оружие. Вероятнее всего, речь идет о применении хлора, говорится в документе.
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