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Німеччина закликає знайти винних у застосуванні хімзброї в Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. Після того як експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердили факт хімічної атаки в сирійській Думі в 2018 році, Берлін має намір докласти зусиль у Раді Безпеки ООН з метою добитися негайного припинення використання хімічної зброї. Дану тему необхідно підняти в РБ ООН на майбутньому тижні, заявило МЗС Німеччини в суботу, передає УНН.

Крім того, слід встановити винних у скоєнні хімічної атаки, закликає відомство. “Щоб подібні жахливі події не повторилися, для уряду ФРН очевидно, що застосування хімічної зброї не може залишатися без наслідків для тих, хто несе за це відповідальність”, — вказала представник МЗС. Тому, за її словами, Німеччина доклала зусиль для того, щоб експерти ОЗХЗ встановили винних у застосуванні хімічної зброї та продовжить боротися за це в рамках РБ ООН.

“Це є важливим сигналом міжнародного співтовариства всім злочинцям, яких врешті-решт ідентифікують і притягнуть до відповідальності за їх жахливі злочини”, — підкреслила представниця відомства.

Напередодні було представлено висновок експертів ОЗХЗ про те, що в сирійському місті Дума 7 квітня 2018 року була застосована хімічна зброя. Найімовірніше, мова йде про застосування хлору, йдеться в документі.

Як зазначав УНН, міноборони РФ звинуватило США у відмові пропустити транспорт для вивезення біженців в Сирії.

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