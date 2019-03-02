Міноборони РФ звинуватило США у відмові пропустити транспорт для вивезення біженців в Сирії

“Американська сторона відповіла відмовою на спільне звернення міжвідомчих координаційних штабів Росії і Сирії з організації повернення та розміщення біженців з проханням пропустити транспортні колони на територію зони Ет-Танф”, — заявили там.

Це сталося, незважаючи на успішне завершення владою Сирії заходів для вивозу біженців з табору “Рукбан” до місць довоєнного проживання, розповіли в центрі.

Раніше Росія і Сирія закликали США не заважати виходу біженців з табору “Рукбан”.

Як повідомляв УНН, Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) заявила, що має “вагомі підстави” вважати, що під час хімічної атаки в сирійському місті Дума минулого року було використано хлор.