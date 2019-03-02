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ОЗХЗ заявляє про застосування хлору під час хіматаки в Сирії

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) заявила, що має "вагомі підстави" вважати, що під час хімічної атаки в сирійському місті Дума минулого року було використано хлор. Такий висновок містить оприлюднена у п'ятницю, 1 березня, доповідь місії ОЗХЗ, котра проводила розслідування скоєного 7 квітня 2018 року нападу. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

Під час розслідування місія ОЗХЗ відвідала місто Дума, проаналізувала проби, взяті з місця події, а також у постраждалих осіб, опитала свідків і провела токсикологічний та балістичний аналізи.

Отримані в результаті дані дають “вагомі підстави говорити про застосування отруйних хімічних речовин як зброї”, наголошується в доповіді. “Цей токсичний хімікат, ймовірно, — молекулярний хлор”, — зазначається в документі.

Водночас мандат місії ОЗХЗ не передбачав встановлення винних у скоєній хімічній атаці в місті Дума. В ОЗХЗ заявили, що надіслали доповідь у Раду Безпеки ООН.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ОЗХЗ відкинула пропозицію Росії про розширення списку заборонених хімікатів

Нагадаємо, США, Франція та Великобританії звинуватили уряд Башара Асада в скоєнні 7 квітня 2018 року хімічної атаки в Думі, котра на той час контролювалося загонами сирійської опозиції. Офіційний Дамаск ці звинувачення заперечив і запросив фахівців ОЗХЗ розслідувати всі обставини події на місці. Попри заперечення Дамаска, США, Франція та Великобританія обстріляли з повітря низку військових об’єктів сирійської армії, де теоретично могла зберігатися хімічна зброя.

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