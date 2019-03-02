ОЗХО заявляет о применении хлора при химатаке в Сирии

В ходе расследования миссия ОЗХО посетила город Дума, проанализировала пробы, взятые с места происшествия, а также в пострадавших, опросила свидетелей и провела токсикологический и баллистический анализы.

Полученные в результате данные дают “веские основания говорить о применении ядовитых химических веществ в качестве оружия”, отмечается в докладе. “Этот токсичный химикат, вероятно, — молекулярный хлор”, — отмечается в документе.

В то же время мандат миссии ОЗХО не предусматривал установление виновных в совершенной химической атаке в городе Дума. В ОЗХО заявили, что направили доклад в Совет Безопасности ООН.

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Напомним, США, Франция и Великобритании обвинили правительство Башара Асада в совершении 7 апреля 2018 химической атаки в Думе, которая в то время контролировалось отрядами сирийской оппозиции. Официальный Дамаск эти обвинения отрицает и пригласил специалистов ОЗХО расследовать все обстоятельства происшествия на месте. Несмотря на возражения Дамаска, США, Франция и Великобритания обстреляли из воздуха ряд военных объектов сирийской армии, где теоретически могла храниться химическое оружие.