ОЗХО заявляет о применении хлора при химатаке в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что "веские основания" полагать, что во время химической атаки в сирийском городе Дума в прошлом году было использовано хлор. Такой вывод содержит обнародована в пятницу, 1 марта, доклад миссии ОЗХО, которая проводила расследование совершенного 7 апреля 2018 приступа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
В ходе расследования миссия ОЗХО посетила город Дума, проанализировала пробы, взятые с места происшествия, а также в пострадавших, опросила свидетелей и провела токсикологический и баллистический анализы.
Полученные в результате данные дают “веские основания говорить о применении ядовитых химических веществ в качестве оружия”, отмечается в докладе. “Этот токсичный химикат, вероятно, — молекулярный хлор”, — отмечается в документе.
В то же время мандат миссии ОЗХО не предусматривал установление виновных в совершенной химической атаке в городе Дума. В ОЗХО заявили, что направили доклад в Совет Безопасности ООН.
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Напомним, США, Франция и Великобритании обвинили правительство Башара Асада в совершении 7 апреля 2018 химической атаки в Думе, которая в то время контролировалось отрядами сирийской оппозиции. Официальный Дамаск эти обвинения отрицает и пригласил специалистов ОЗХО расследовать все обстоятельства происшествия на месте. Несмотря на возражения Дамаска, США, Франция и Великобритания обстреляли из воздуха ряд военных объектов сирийской армии, где теоретически могла храниться химическое оружие.