ОЗХЗ відкинула пропозицію Росії про розширення списку заборонених хімікатів

"На вчорашній сесії виконавчої ради західні країни поставили заслін російській пропозиції", - зазначив на прес-конференції в Гаазі постпред РФ при ОЗХЗ Олександр Шульгин.

За словами дипломата, під час засідання близько 20 країн проголосували проти російської пропозиції, 9 країн підтримали і 10 утрималися.

Нагадаємо, 25 лютого в Гаазі пройшла скликана з ініціативи РФ позачергова зустріч виконавчої ради ОЗХЗ, яка була присвячена внесенню змін до додатка по хімікатах до КЗХЗ. Росія пропонував включити в списки п'ять сімейств хімікатів. На попередній позачерговій зустрічі ради 14 січня Канада, Нідерланди та США виступили з пропозицією по включенню в списки лише двох сімейств речовин під назвою "Новачок".