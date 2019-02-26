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ОЗХЗ відкинула пропозицію Росії про розширення списку заборонених хімікатів

ОЗХЗ відкинула пропозицію Росії про розширення списку заборонених хімікатів

Київ • УНН

 • 8948 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Західні країни заблокували російську пропозицію про включення декількох речовин в додаток по хімікатах до Конвенції про заборону хімічної зброї (КЗХЗ). Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"На вчорашній сесії виконавчої ради західні країни поставили заслін російській пропозиції", - зазначив на прес-конференції в Гаазі постпред РФ при ОЗХЗ Олександр Шульгин.

За словами дипломата, під час засідання близько 20 країн проголосували проти російської пропозиції, 9 країн підтримали і 10 утрималися.

Нагадаємо, 25 лютого в Гаазі пройшла скликана з ініціативи РФ позачергова зустріч виконавчої ради ОЗХЗ, яка була присвячена внесенню змін до додатка по хімікатах до КЗХЗ. Росія пропонував включити в списки п'ять сімейств хімікатів. На попередній позачерговій зустрічі ради 14 січня Канада, Нідерланди та США виступили з пропозицією по включенню в списки лише двох сімейств речовин під назвою "Новачок".

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