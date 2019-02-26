ОЗХО отвергла предложение России о расширении списка запрещенных химикатов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Западные страны заблокировали российское предложение по включению нескольких веществ в приложение по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"На вчерашней сессии Исполсовета западные страны поставили заслон российскому предложению", - отметил на пресс-конференции в Гааге постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
По словам дипломата, в ходе заседания около 20 стран проголосовали против российского предложения, 9 стран поддержали и 10 воздержались.
Напомним, 25 февраля в Гааге прошла созванная по инициативе РФ внеочередная встреча Исполнительного совета ОЗХО, которая была посвящена внесению изменений в приложение по химикатам к КЗХО. Россия предлагала включить в списки пять семейств химикатов. На предыдущей внеочередной встрече Исполсовета 14 января Канада, Нидерланды и США выступили с предложением по включению в списки лишь двух семейств веществ под названием "Новичок".